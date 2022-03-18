انريكي مورا: أذربيجان شريك أهم للاتحاد الأوروبي

باكو، 18 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 17 مارس نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي أنريكي مورا والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول اتفاقية جديدة ستشكل أساسا قانونيا لتطوير التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي والعلاقات الثنائية، وكذلك آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والطاقوي وغيرها من المجالات.

اشير في اللقاء الى تطوير العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، لاسيما الطاقة والاستثمار والتجارة وغيرها، قيل ان الاتحاد الأوروبي احدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لأذربيجان.

من جانبه تحدث جيهون بايراموف عن وجود التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي في اطار البرامج والمشاريع المختلفة ومشيدا بتطوير التعاون بين الطرفين.

كما نوقشت في اللقاء تنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي وإمكانيات توسيعه في المرحلة التالية.

وتطرق الوزير الاذربيجاني الى السياق الأمني الجديد وآفاق التعاون في المنطقة بعد الحرب الوطنية. أحاط الضيوف علما بآخر تطورات الأوضاع الإقليمية وتنفيذ البيانين الثلاثيين واعمال إعادة التأهيل والإعمار في المنطقة ورؤية أذربيجان تجاه تطبيع العلاقات بين البلدين.

بدوره قال انريكي مورا ان أذربيجان شريك اهم للاتحاد الأوروبي. أشار الى وجود علاقات شراكة قوية بين أذربيجان والهيأة تشمل اجندة واسعة للعلاقات ومجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكارات والتجارة والطاقة وغيرها.

قيل ان الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، أعلن استعداده لدعم كافة الخطوات في هذا الاتجاه والمشاركة في مساعي التعاون الإقليمي.

قال مورا ان أذربيجان شريك مهم للاتحاد الأوروبي في برنامج الشراكة الشرقية، مشيرا الى انها تعطي اسهاما كبيرا للامن والاستقرار الإقليميين. أضاف ان التعاون بين الطرفين في مجال المواصلات والنقل له آفاق كبيرة.

أشار نائب الأمين العام الى دور أذربيجان في توفير امن الطاقة الأوروبي وضرورة التعاون في مجال الطاقة في هذا الخصوص.

ثم اجري تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومسائل الامن الإقليمي والدولي وفي الوقت ذاته الوضع الاوكراني.