حكمت حاجييف: مدينة شوشا في دور مركز دبلوماسي

شوشا، 18 مارس (أذرتاج)

تشهد مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية اجتماعا للاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة وشراكة بينهما. انضمت أذربيجان الى منظمة الأمم المتحدة في مارس عام 1992. بعد شهرين احتلت شوشا من قبل أرمينيا. خلال أيام الاحتلال، دُمرت مدينة شوشا ونهبت آثارها.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعد الرئيس ومدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي.

وأضاف ان "أذربيجان حررت شوشا الى جانب مدننا واراضينا الأخرى نتيجة الانتصار الذي حققته في الحرب الوطنية. وشوشا تلعب اليوم دور المركز الدبلوماسي الذي يشهد مناقشة العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة فضلا عن كونها عاصمة الثقافة الأذربيجانية. ولهذا معنى سياسي ودبلوماسي وفي الوقت ذاته رمزي."