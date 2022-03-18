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    ميكائيل جباروف: استمرت الديناميكيات الإيجابية للعلاقات التجارية الخارجية خلال هذا العام

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]

    باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

    استمرت الديناميكيات الإيجابية للعلاقات التجارية الخارجية الاذربيجانية خلال الشهرين الاولين من العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

    أشار الوزير الى ان حجم التجارة الخارجية بلغ 7.94 مليار دولار بارتفاعه 80.4 في المائة خلال الشهرين الاولين. وزادت الصادرات بنسبة 2.1 مرة (5.97 مليار دولار) والواردات بنسبة 22.3 في المائة (1.97 مليار دولار). وزاد الميزان التجاري الخارجي 3.4 مرات (4 مليارات دولار).

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