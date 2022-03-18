جيهون بايراموف: الاحتفال بالذكرى الثلاثين لانضمام أذربيجان الى عضوية منظمة الأمم المتحدة في شوشا له معنى رمزي

شوشا، 18 مارس (أذرتاج)

نحتفل في هذا العام بذكرى مرور 30 عاما على انضمام أذربيجان الى عضوية منظمة الأمم المتحدة. منذ وقت ونقيم سلسلة من الفعاليات بهذه المناسبة. وانعقاد مثل هذا الاجتماع في هذا اليوم في مدينة شوشا له معنى رمزي.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية جيهون بايراموف في حديثه مع الصحفيين على هامش مشاركته في الاحتفال المكرس لذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة في شوشا.

أضاف الوزير ان أذربيجان تبدي أهمية كبيرة للأهداف التنموية المستدامة التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة وتحدد أولوياتها بشأن المهام الواجب تنفيذها لدى المجتمع الدولي في المجالات المختلفة.

يقوم بلدنا بالأعمال الكبيرة والمنظمة لتحقيق النمو في هذه المجالات. نظمت أذربيجان اجتماعا خاصا في مدينة شوشا اليوم بغرض مناقشة التحديات امام العالم في فترة ما بعد النزاع وكذلك ما بعد الجائحة في سياق منظمة الأمم المتحدة. يشارك في الاجتماع رؤساء الهيئات الحكومية المختلفة لأذربيجان وممثلون منها وكذلك رؤساء الوكالات المختلفة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. نعتقد ان هذا الحدث سيكون مفيدا للعلاقات بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة كمنبر مهم من حيث مناقشة المواضيع المهمة والواجبة جدا.