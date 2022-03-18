استئناف رحلات جوية مباشرة بين باكو وشرم الشيخ
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥٤]
باكو، 18 مارس (أذرتاج)
ابتداء من اليوم 18 مارس، استأنفت شركة اير كايرو المصرية رحلات جوية مباشرة بين باكو وشرم الشيخ.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة المصرية لدى باكو ان الرحلات الجوية تسيّر كل يوم الجمعة في الأسبوع.
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