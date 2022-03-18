  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض الصادرات من الشاي

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٢]

    باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

    صدرت 110 طن من الشاي من البلد خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 892 ألف دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت 178 طن من الشاي بقيمة 1.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.

     

    AZERTAG.AZ :انخفاض الصادرات من الشاي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٠]
    تصدير الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٥‎]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
    صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]
    ميكائيل جباروف: زاد الإنتاج في صناعة المعالجة بنسبة 26.5 %
    انخفاض الصادرات من الشاي