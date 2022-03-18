انخفاض الصادرات من الشاي

باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

صدرت 110 طن من الشاي من البلد خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 892 ألف دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت 178 طن من الشاي بقيمة 1.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.