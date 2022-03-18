ميكائيل جباروف: زاد الإنتاج في صناعة المعالجة بنسبة 26.5 %

باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

زاد الإنتاج في صناعة المعالجة بنسبة 26.5 بالمائة في شهري يناير – فبراير من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.