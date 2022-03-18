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    ميكائيل جباروف: زاد الإنتاج في صناعة المعالجة بنسبة 26.5 %

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

    زاد الإنتاج في صناعة المعالجة بنسبة 26.5 بالمائة في شهري يناير – فبراير من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

    AZERTAG.AZ :ميكائيل جباروف: زاد الإنتاج في صناعة المعالجة بنسبة 26.5 %
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