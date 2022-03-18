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    وزير الاقتصاد: 12.1 % زيادة في استثمارات على الرأسمال الأساسي في القطاع غير النفطي وغير الغاز

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 18 مارس (أذرتاج)

    قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ان الاستثمارات على الرأسمال الأساسي في القطاع غير النفطي وغير الغاز زادت بنسبة 12.1 في المائة في الشهرين لهذا العام بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد: 12.1 % زيادة في استثمارات على الرأسمال الأساسي في القطاع غير النفطي وغير الغاز
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