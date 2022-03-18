ميكائيل جباروف: زادت الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 39.3 %

باكو، 18 مارس، (اذرتاج)

زادت الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 39.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت 461.5 مليون دولار.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

وأشار الوزير إلى أن هذه نتيجة إيجابية لزيادة الإمكانات التصديرية للقطاع غير النفطي وتنافسية الاقتصاد الوطني.