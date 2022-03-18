صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

بلغ حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات 74.7 ألف طن خلال شهري يناير – فبراير من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 92.3 مليون دولار.

يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 66.7 ألف طن بكلفة 70.5 مليون دولار.