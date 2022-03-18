  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها من البلد خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 12.8 ألف طن.

    وأشار الى أن قيمة الألومنيوم ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 43.6 مليون دولار.

    يذكر أن البلد صدر خلال هذه الفترة 11.8 ألف طن من الألومنيوم ومنتجاتها بقيمة 27.7 مليون دولار خلال عام 2021.

    AZERTAG.AZ :حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٠]
    تصدير الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
    صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]
    ميكائيل جباروف: زاد الإنتاج في صناعة المعالجة بنسبة 26.5 %
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]
    وزير الاقتصاد: 12.1 % زيادة في استثمارات على الرأسمال الأساسي في القطاع غير النفطي وغير الغاز
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها