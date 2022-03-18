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    مختار بابايف: نحن قلقون للغاية من انخفاض منسوب المياه في بحر الخزر خلال العشرين عاما الماضية

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]

    شوشا، 18 مارس، (أذرتاج)

    نحن قلقون للغاية من انخفاض منسوب المياه في بحر الخزر خلال العشرين عاما الماضية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني مختار باباييف.

    قال الوزير إن تغير المناخ عامل رئيسي هنا. ولكن يوجد عوامل أخرى. زاد طلب وعدد السكان.

    أشار الى ان "هدفنا هو إدارة هذا الاستهلاك بطريقة أكثر كفاءة وذكاء. ويجب أن يكون كل من المواطنين والمستهلكين مسؤولين عن المياه".

    AZERTAG.AZ :مختار بابايف: نحن قلقون للغاية من انخفاض منسوب المياه في بحر الخزر خلال العشرين عاما الماضية
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    مختار بابايف: نحن قلقون للغاية من انخفاض منسوب المياه في بحر الخزر خلال العشرين عاما الماضية