تصدير الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

تم تصدير 2656 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 4.5 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

يذكر أنه تم تصدير 3211 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 3.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.