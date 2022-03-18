الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز

باكو، 18 مارس (اذرتاج)

هنأ الرئيس إلهام علييف الشعب الاذربيجاني بمناسبة قدوم عيد نيروز.

قال الرئيس إلهام علييف في تهنئته للشعب ان عيد نيروز له جذور قديمة في ارض أذربيجان وله مكانة بين القيم الوطنية الثقافية للشعب الاذربيجاني. وهذا العيد ساهم في تشكل الوعي القومي وتجذر في افكارنا وأصبح حامل القيم السامية.

كما قال الرئيس إلهام علييف ان الشعب الاذربيجاني حافظ على ثقته في المستقبل وتطلعاته في مراحل تاريخه المصيرية بفضل العزم المعنوي الذي ألهمه عيد الربيع أيضا.

كما قال الرئيس اننا نشهد في هذا العيد اعمال الاعمار والتأهيل الواسعة النطاق في أراضينا المحررة من الاحتلال. عيد الربيع يلهمنا ويحثنا على إعادة الاعمار والتأهيل في أقصر وقت ممكن في هذه الأراضي المحررة.

"نحن نحيي في هذه الأيام العيدية بكل امتنان ذكرى أبنائنا الابطال الذين استشهدوا في سبيل وحدة أراضي وطننا وانقل تهاني الى الجنود الاذربيجانيين الذين يقومون بالدفاع عن البلد بشكل متين"، كما قال الرئيس إلهام علييف.

اعرب الرئيس يقينه من ان شعبنا في هذا العيد والأجواء المنعشة لفصل الربيع يستمر عزمه في البناء والإعمار بحماسة وفي ظل التضامن وقال: "سنحقق بنجاح خطة العودة الكبيرة الى قره باغ."

في ختام تهنئته، تمنى الرئيس إلهام علييف للشعب السعادة والبركة والرفاه بمناسبة هذا العيد.