أذربيجان: 112 إصابة و6 وفيات من كورونا في 18 مارس

باكو، 19 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 112 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 234 مصاب وتوفي 6 مصابين بالفيروس خلال 18 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و288 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 780 ألف و536 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و647 مريض منهم ويستمر علاج 1105 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5153 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و656 ألف و940 فحص طبي.