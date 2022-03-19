أذربيجان: تطعيم 18 ألفا و52 جرعة من لقاح كورونا في 18 مارس

باكو، 19 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 18 ألفا و52 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 835 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1981 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 14 ألفا و417 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونان و338 ألف و542 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و317 ألف و920 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و811 ألف و119 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و986 ألف و755 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 222 ألف و748.