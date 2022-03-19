  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم 18 ألفا و52 جرعة من لقاح كورونا في 18 مارس

    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٧]

    باكو، 19 مارس، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 18 ألفا و52 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 835 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1981 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 14 ألفا و417 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونان و338 ألف و542 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و317 ألف و920 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و811 ألف و119 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و986 ألف و755 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 222 ألف و748.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 18 ألفا و52 جرعة من لقاح كورونا في 18 مارس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
    أذربيجان: 112 إصابة و6 وفيات من كورونا في 18 مارس
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]
    أذربيجان: تطعيم 16 ألفا و552 جرعة من لقاح كورونا في 17 مارس
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٢]
    أذربيجان: 99 إصابة و8 وفيات من كورونا في 17 مارس
    ١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
    أذربيجان: تطعيم 17 ألفا و574 جرعة من لقاح كورونا في 16 مارس
    أذربيجان: تطعيم 18 ألفا و52 جرعة من لقاح كورونا في 18 مارس