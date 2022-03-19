باكو، 19 مارس، (اذرتاج) سجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال شهر يناير من العام الماضي 5475 عقد زواج و1248 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 6.4 عقود زواج و1.5 طلاق، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة الهجرة الحكومية.

AZERTAG.AZ : تسجيل نحو 5 آلاف و500 عقد زواج خلال يناير

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