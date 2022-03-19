باكو، 19 مارس، (أذرتاج) استوردت أذربيجان 2060 طن من الحليب خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 2.9 مليون دولار. يذكر أن البلد استورد 1214 طن من الحليب بقيمة 1.8 مليون دولار خلال الشهري من العام الماضي.

AZERTAG.AZ : ارتفاع الواردات من الحليب

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده