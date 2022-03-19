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    أذربيجان وبريطانيا العظمى تناقشان الاستثمارات

    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]

    باكو، 19 مارس (أذرتاج)

    تتعاون الوكالة الأذربيجانية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) بشكل وثيق مع الغرف التجارية والصناعية، ذلك بهدف تنسيق فعاليات رجال الاعمال الأجانب في أذربيجان وتطوير تعاونهم مع رواد الاعمال المحليين وتحقيق مبادرات الاعمال المشتركة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان رئيس مجلس إدارة كوبيا التقى أمس 18 مارس ممثل غرفة التجارة والصناعة البريطانية في أذربيجان جون باترسون. اجري في اللقاء تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون بين كيانات العمل الأذربيجانية والبريطانية، المبادرات المشتركة مع مشاركة رواد الاعمال لكلا البلدين وامكانيات توظيف الاستثمارات.

     

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