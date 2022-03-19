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    سماكة الثلوج 1 متر في إسماعيلي

    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:١٨]

    باكو، 19 مارس، (أذرتاج)

    تساقطت الثلوج على القرى الواقعة في المناطق الجبلية العالية وانخفضت درجة الحرارة.

    أفادت وكالة اذرتاج أن سماكة الثلوج تبلغ 1 متر في قرى لاحيج وسرداحار ومُدرُسا وأهن وبوروقدال وفاشا ويوخاري زرنافا ونامازقاه وقويوم لمحافظة إسماعيلّي.

    وانقلبت أعمدة الكهرباء بسبب ثقل الثلوج في بعض القرى وانقطعت الكهرباء عن السكان. انهارت اسطح العديد من المنازل والحظائر بسبب هذه الثلوج.

    وبالإضافة إلى ذلك، حدث انهيار جليدي في سلسلة جبال نيالداغ.

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلوج 1 متر في إسماعيلي
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