العراق يدرس نموذج "اسان خدمة" الاذربيجاني

باكو، 19 مارس (أذرتاج)

زار وفد مجلس الخدمة العامة الاتحادي في جمهورية العراق جمهورية أذربيجان، ذلك للتعرف عن كثب على نموذج "اسان خدمة" والمشاريع التي تنفذها وكالة الدولة للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان، كذلك مناقشة مسألة تطبيق النموذج الاذربيجاني المتعلق بتقديم الخدمات العامة في العراق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "أسان" ان الوفد العراقي التقى على هامش الزيارة رئيس الديوان فؤاد قارايف. وأحاط الضيوفَ علما بأهداف انشاء مراكز "اسان خدمة" ومجالات عملها. قيل انه أحرزت إنجازات جادة في مجال الخدمات العامة المثمرة مع انشاء "أسان خدمة" من حيث تطبيق زيادة الشفافية والابتكارات المعاصرة.

في الوقت ذاته، لفت الى ان وكالة "اسان" مُنحت بجائزة منظمة الأمم المتحدة للخدمات العامة عام 2015 والجائزة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة في م جال تطوير الخدمات العامة مع تطبيق الإدارة الرقمية عام 2019.

اشير أيضا الى ان نموذج "أسان خدمة" يطبق بنجاح في البلدان المختلفة.

كذلك قدمت للضيوف معلومات عن "جمعية "أسان" الدولية للمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات العامة" التي تم تأسيسها معا بالتعاون مع مؤسسات البلدان الشريكة، المعنية بالمجالات ذات الصلة.

تفقد الوفد العراقي مركز "اسان خدمة" رقم 3 في باكو ومجمع "أسان حياة" في شماخي ومركز تطوير الحكومة الالكترونية ومركز "إينولاند" ومركز " ABAD " للخدمات العامة.