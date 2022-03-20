تارتار، 20 مارس (أذرتاج)

قامت مؤسسة "أذر إيشيق" للكهرباء بتدشين خط للكابلات المعزولة بقدرة 35 كيلوفولت، وهو محمي من التأثيرات الخارجية ويعمل بتكلفة منخفضة، في بلدة سوقوفوشان في محافظة تارتار. هذا هو الخط الأول من نوعه في أذربيجان.

وحضر العرض رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.

أطلع رئيس مؤسسة اذر ايشيق وقار احمدوف الرئيسَ والسيدة الأولى على المشروع.

تمت الإشارة إلى أن خطوط كابلات الكهرباء المعزولة والمغطاة بقدرة 35 كيلو فولت، بناءً على التقنيات الحديثة والتي قدمتها المؤسسة لأول مرة في البلاد، أكثر فعالية من حيث التكلفة وهي حل مبتكر لضمان تقنيًا التشغيل المستقر للشبكات. يعتبر الكابل الذي يبلغ طوله 35 كيلوفولت المستخدم في إمداد الطاقة في بلدة سوقوفوشان أحد العناصر الرئيسية لبناء الشبكة الحديثة. في حين أن الخسائر الفنية في الكابلات الحالية تتراوح بين 9 و 12 في المائة، فإن الخسائر في الكابلات المعزولة الحديثة تتراوح بين 3.5 و 4 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض تكاليف صيانة الشبكات من 100 في المائة إلى 30 في المائة، بينما انخفض الاستهلاك السنوي للسلع والمواد من 100 في المائة إلى 25 في المائة. عدد ومدة الأعطال في الكابلات المعزولة أقل بنسبة تصل إلى 60 بالمائة عن خطوط الكابلات الحالية.

الرئيس إلهام علييف: بشكل عام، من الضروري تطبيق هذا النظام في جميع أنحاء البلاد في المستقبل.

وقار أحمدوف: فخامة الرئيس، لقد أوكلتنا مهمة بالفعل. نحن نعمل على ذلك في باكو أيضًا.

سيؤدي تطبيق خطوط الكابلات الجديدة إلى زيادة سلامة المناطق السكنية والزراعية، وكذلك الأشخاص الموجودين مباشرة تحت أو بالقرب من خطوط الجهد العالي، وسيتم القضاء على تأثير الكوارث الطبيعية على خطوط نقل الطاقة.