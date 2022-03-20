تارتار، 20 مارس (أذرتاج) تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا سير اعمال الترميم في بيت في بلدة سوقوفوشان بمحافظة تارتار. أفادت وكالة أذرتاج ان الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في الاراضي المحررة من الاحتلال لدى منطقة قره باغ الاقتصادية (باستثناء محافظة شوشا) إمين حسينوف أحاط الرئيس الاذربيجاني وقرينته علما بالأعمال المقامة. قيل ان 16 بيتا في بلدة سوقوفوشان تضرر اثناء سير العمليات العسكرية إبان الحرب الوطنية. وبعد تحرير الأراضي، تم ترميم احدى هذه البيوت.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الترميم في بيت في بلدة سوقوفوشان المحررة من الاحتلال

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