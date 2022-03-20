تارتار، 20 مارس (أذرتاج) تم تدشين وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الأذربيجانية في بلدة سوقوفوشان بمحافظة تارتار. حضر حفل الافتتاح رئيس جمهورية أذربيجان والقائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا. قدم وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف تحية عسكرية لرئيس الدولة. تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا المعدات القتالية الموجودة في القاعدة العسكرية. أحيط القائد العام للقوات المسلحة علما بالظروف المهيأة في الوحدة العسكرية.

AZERTAG.AZ : تدشين قاعدة عسكرية في سوقوفوشان

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