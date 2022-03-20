تارتار، 20 مارس (أذرتاج) أرسى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حجر الأساس لمجمع سياحي في بلدة سوقوفوشان، بحضور السيدة الأولى مهربان علييفا. أحاط رئيس الوكالة الأذربيجانية للسياحة فؤاد ناغييف رئيسَ الجمهورية والسيدة الأولى علما بالمشروع. قيل ان المجمع السياحي سينشأ حول خزانة سوقوفوشان للماء وستبنى مسارات للجولة ومتنزه. زرع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شجرة في المكان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يرسي حجر الأساس لمجمع سياحي في سوقوفوشان

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