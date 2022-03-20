تارتار، 20 مارس (أذرتاج) حضر الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل تدشين رسمي لأول معسكر تدريب للتجديف في بلدة سوقوفوشان في محافظة تارتار. أحاط رئيس الاتحاد الاذربيجاني للكانوي والتجديف وقار احمدوف رئيسَ الجمهورية وقرينته السيدة الأولى علما بالخطط المستقبلية للاتحاد وعرض فيديو. شاهد رئيس الجمهورية وقرينته عملية التدريب والاستعراض البهلواني. وقع الرئيس إلهام علييف على هدية تذكارية وأهداها الى الاتحاد الاذربيجاني للكانوي والتجديف.

AZERTAG.AZ : تدشين اول معسكر تدريب في التجديف في سوقوفوشان

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