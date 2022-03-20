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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان

    ٢٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٣٠]

    تارتار، 20 مارس (أذرتاج)

    اشعل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا شعاليل عيد نيروز في بلدة سوقوفوشان. ثم خاطب الشعب الاذربيجاني وهنأه بمناسبة هذا العيد.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان
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    الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان