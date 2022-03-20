الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان
AzerTAg.az
٢٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٣٠]
تارتار، 20 مارس (أذرتاج)
اشعل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا شعاليل عيد نيروز في بلدة سوقوفوشان. ثم خاطب الشعب الاذربيجاني وهنأه بمناسبة هذا العيد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٢٨]
٢٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٢٦]
٢٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٢٤]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٣٧]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٣]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٠١]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٧]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٢٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٤]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٢]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٥]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك