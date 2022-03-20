تارتار، 20 مارس (أذرتاج) اشعل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا شعاليل عيد نيروز في بلدة سوقوفوشان. ثم خاطب الشعب الاذربيجاني وهنأه بمناسبة هذا العيد.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يخاطب الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز في سوقوفوشان

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