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    الرئيس إلهام علييف: مسرور وسعيد لأننا نحتفل بعيد نيروز في موطننا قره باغ العزيزة

    ٢٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٣٢]

    باكو، 20 مارس (أذرتاج)

    هذه هي المرة الثانية منذ انتصارنا التاريخي ونحتفل فيها بعيد النيروز في موطننا الأصلي قره باغ. أعلم أن كل واحد منا، ولا سيما النازحين سابقًا، كان يتمنى دائمًا عشية وأيام الأعياد أن نحتفل بعيد النوروز القادم في الأراضي المحررة، في قره باغ، وهذا بالفعل حقيقة واقعة"، قال الرئيس إلهام علييف في خطابه للتهنئة لشعب أذربيجان في حفل اشعال شعاليل عيد نيروز في بلدة سوغوفوشان بمنطقة تارتار.

    اليوم أشعلت نار نوروز هنا في سوقوفوشان، أرض أذربيجان القديمة. في العام الماضي، احتفلت بنوروز في شوشا، في جدير دوزو (مضمار) العزيزة جدًا لدى كل منا، وخاطبت الشعب الأذربيجاني من هناك. أنا سعيد لأنه أصبح تقليدًا للاحتفال بعيد النوروز هنا في موطننا الأصلي قره باغ "، حسبما أكد رئيس الدولة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: مسرور وسعيد لأننا نحتفل بعيد نيروز في موطننا قره باغ العزيزة
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