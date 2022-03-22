  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    المصور العالمي الشهير رضا دقاتي شارك سروره بمناسبة العيد امام حصن شوشا

    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 22 مارس (أذرتاج)

    شارك المصور الذائع الصيت رضا دقاتي متابعيه سروره بمناسبة عيد النيروز ونقل تمنياته امام حصن شوشا التي تكتسي حلتها البيضاء في هذه الأيام.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المصور نشر صورة وفيديو صورها امام تمثال "خاري بلبل" في شوشا وقال "كنت أتمنى الاحتفال بعيد نيروز في شوشا المحررة. وتم تحرير شوشا. وأتمنى ان تكون حياتكم وعمركم وايامكم صافية كهذا الثلج وتحققوا كل امنياتكم."

    AZERTAG.AZ :المصور العالمي الشهير رضا دقاتي شارك سروره بمناسبة العيد امام حصن شوشا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
    العراق يدرس نموذج "اسان خدمة" الاذربيجاني
    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٥‎]
    تسجيل نحو 5 آلاف و500 عقد زواج خلال يناير
    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٤٥‎]
    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و160 ألف و648 نسمة
    ٠١.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]
    عودة 3 قدامى محاربين الى ارض الوطن بعد اتمام علاجاتهم في تركيا
    المصور العالمي الشهير رضا دقاتي شارك سروره بمناسبة العيد امام حصن شوشا