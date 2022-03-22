المصور العالمي الشهير رضا دقاتي شارك سروره بمناسبة العيد امام حصن شوشا

باكو، 22 مارس (أذرتاج)

شارك المصور الذائع الصيت رضا دقاتي متابعيه سروره بمناسبة عيد النيروز ونقل تمنياته امام حصن شوشا التي تكتسي حلتها البيضاء في هذه الأيام.

أفادت وكالة أذرتاج ان المصور نشر صورة وفيديو صورها امام تمثال "خاري بلبل" في شوشا وقال "كنت أتمنى الاحتفال بعيد نيروز في شوشا المحررة. وتم تحرير شوشا. وأتمنى ان تكون حياتكم وعمركم وايامكم صافية كهذا الثلج وتحققوا كل امنياتكم."