نائب وزير الخارجية يجري لقاءات في باكستان

باكو، 22 مارس (أذرتاج)

التقى نائب وزير الخارجية الاذربيجاني إلنور محمدوف في 21 مارس مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية الرئيسة المشاركة العضوة في اللجنة الحكومية الأذربيجانية الباكستانية المشتركة السيدة زبيده جلال، ذلك على هامش زيارته الى باكستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان إلنور محمدوف قال ان يونيو هذا العام سيشهد الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وباكستان مشيرا الى تخطيط سلسلة من الفعاليات بهذه المناسبة. اكد نائب الوزير ان بين البلدين علاقات صداقة وثيقة مشيدا بالدور الخاص لقيادة كلا البلدين في تطوير هذه العلاقات في كافة المجالات. تم التشديد على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين. ولفت الى الاعمال المقامة في هذا المجال ولاسيما نشاط اللجنة الحكومية المشتركة واجتماعات مجموعات العمل المشتركة واهمية الرحلات الجوية المباشرة.

من جانبها استذكرت السيدة زبيده جلال زيارتها الى أذربيجان للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشتركة. كذلك أعربت عن يقينها من المزيد من توسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

كما التقى إلنور محمدوف في هذا اليوم مع نائب وزير الخارجية الاندونيسي عبد القدير جيلاني.

تحدث محمدوف خلال اللقاء عن العلاقات الأذربيجانية الاندونيسية معربا عن شكره للحكومة الاندونيسية على دعمها للموقف العادل لأذربيجان في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. ولفت الى ضرورة توسيع التعاون الثنائي في كافة المجالات، لاسيما التعاون في المرافق الدولية.

من جانبه قال عبد القدير جيلاني ان بلاده حريصة على توسيع العلاقات بين البلدين مشيدا برئاسة أذربيجان الناجحة لحركة عدم الانحياز مهنئا الحكومة الأذربيجانية بهذه المناسبة.

اجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول مسائل الاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.