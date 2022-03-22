رئيس الأركان العامة الأذربيجانية يلتقي نائب القائد العام للقوات البرية الروسية

باكو، 22 مارس (أذرتاج)

التقى النائب الأول لوزير الدفاع الاذربيجاني رئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف في 22 مارس نائب القائد العام للقوات البرية الروسية لنشاط حفظ السلام الجنرال آلكسي كيم والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل تنفيذ بنود البيان الثلاثي الموقع بين الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني وكذلك الظروف العملية على طول الأراضي الأذربيجانية التي تم نشر قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا فيها.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول عملية إخراج العصابات الارمينية المسلحة غير القانونية من الأراضي الأذربيجانية بموجب البند الرابع للبيان الموقع بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020 وغيره من المسائل.