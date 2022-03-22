أذربيجان وباكستان تناقشان آفاق تطوير التعاون العسكري

باكو، 22 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع رئيس لجنة رؤساء الأركان الموحدة الباكستانية الجنرال نديم رضا، على هامش زيارته الرسمية الى جمهورية باكستان الإسلامية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه بعد تنظيم كل الإجراءات المتعلقة بالاستقبال الرسمي للوفد العسكري الاذربيجاني، اجتمع الطرفان واشادا بالتطور الكبير لعلاقات الصداقة بين الدولتين وارتقائها الى المستوى الجديد.

قال وزير الدفاع حسنوف ان علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين تاريخية مشيرا الى انها تعطي اسهاما كبيرا في تطوير التعاون العسكري الثنائي كما كان في المجالات الأخرى.

اكد الطرفان في اللقاء على أهمية توسيع العلاقات بين أنواع الجيش لكلا البلدين وتنظيم زيارات مشتركة وتطوير التعاون.

كذلك ناقش الطرفان المسائل المتعلقة بالتعاون العسكري والعسكري الفني والتعليم العسكري ومكافحة الإرهاب ومسائل الامن.