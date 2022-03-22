رئيس الوزراء القطري يلتقي وزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني

باكو، 22 مارس (أذرتاج)

التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني ماداد قولييف على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر DIMDEX 2022 للدفاعات البحرية في الدوحة.

أفادت وكالة اذرتاج ان اللقاء شهد الحديث عن علاقات التعاون المتنامية بين البلدين. اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.