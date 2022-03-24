مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي يدين عدم قيام أرمينيا بتسليم خرائط الحقول الملغومة الى أذربيجان

باكو، 24 مارس (أذرتاج)

كما أفادت وكالة أذرتاج ان الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المنعقدة يومي 19 و20 شعبان 1443هـ (الموافق 22 و23 مارس 2022) في باكستان، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، تبنت 4 قرارات تشمل المسائل السياسية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بعواقب عدوان أرمينيا على أذربيجان.

في قرار عن إزالة عواقب عدوان أرمينيا على أذربيجان، ادان المشاركون امتناع أرمينيا عن تسليم خرائط الحقول المزروع بالالغام انتهاكا للقانون الدولي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الدول الأعضاء رحبت بقيام أذربيجان بتحرير أراضيها من قبضة الاحتلال والبيان الثلاثي الصادر بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020 عن وقف كل العمليات العسكرية. وناشدت تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان على أساس سيادة الدول ووحدة أراضيها والاعتراف والاحترام المتبادل لحدودها الدولية.