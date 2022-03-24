منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حق أذربيجان في طلب تعويضات من أرمينيا على الاضرار

باكو، 24 مارس (أذرتاج)

كما أفادت وكالة أذرتاج ان الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المنعقدة يومي 19 و20 شعبان 1443هـ (الموافق 22 و23 مارس 2022) في باكستان، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، تبنت 4 قرارات تشمل المسائل السياسية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بعواقب عدوان أرمينيا على أذربيجان.

والقرار الصادر بشان تدمير المقدسات التاريخية والثقافية الإسلامية وإهانتها في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال الأرميني يستنكر بشدة هذه الاعمال الوحشية ونهب الاثار الثقافية التاريخية الإسلامية ونقلها واستيعابها.

كذلك يؤكد القرار حق أذربيجان في طلب تعويضات من أرمينيا على الاضرار التي الحقت بها.