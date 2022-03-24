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    سياسة


    التعاون الإسلامي تناشد البنك الإسلامي للتنمية لتقديم مساعدة الى أذربيجان

    ٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٠٤]

    باكو، 24 مارس (أذرتاج)

    كما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المنعقدة يومي 19 و20 شعبان 1443هـ (الموافق 22 و23 مارس 2022) في باكستان، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، تبنت 4 قرارات تشمل المسائل السياسية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بعواقب عدوان أرمينيا على أذربيجان.

    في القرار الصادر بشأن المساعدات الاقتصادية الى جمهورية أذربيجان، جاء ان تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال سيسمح بإعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة التي تضرَّرت بشدة من العدوان الأرميني بغية تمكين النازحين من العودة الآمنة والكريمة في أقرب وقت ممكن وحل القضايا الإنسانية. في هذا السياق، ناشد القرار البلدان الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإسلامية الأخرى تقديم مساعدات الى حكومة وشعب أذربيجان في أعادة تأهيل وإعمار هذه الأراضي لضمان عودة النازحين الى ديارهم المحررة من الاحتلال. كما دعا كافة المؤسسات الدولية الى دعم النشاط التنموي الاقتصادي والاجتماعية لاذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :التعاون الإسلامي تناشد البنك الإسلامي للتنمية لتقديم مساعدة الى أذربيجان
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