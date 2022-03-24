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    أذربيجان: 21 إصابة وحالتي وفاة من كورونا في 24 مارس

    ٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:١٩]

    باكو، 24 مارس، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 91 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 24 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و604 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 781 ألف و394 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و672 مريض منهم ويستمر علاج 538 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2806 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و676 ألف و788 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 21 إصابة وحالتي وفاة من كورونا في 24 مارس
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