أذربيجان: تطعيم 6 آلاف و914 جرعة من لقاح كورونا في 24 مارس

باكو، 25 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 6 آلاف و914 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 347 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و787 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 5418 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونان و382 ألف و494 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و320 ألف و73 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و816 ألف و72 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و21 ألفا و324 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 225 ألف و25.