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    اقتصاد


    تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 125 دولار

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [٠١:٠٧]

    باكو، 25 مارس، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني في 24 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 125.57 دولارا بعد ارتفاعه 6.26 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 125 دولار
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