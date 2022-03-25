وفد من وزارة الانتاج الحربي الأذربيجانية يحضر معرض "ديمدكس 2022" في قطر

القاهرة، 24 مارس، (أذرتاج)

شارك وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني ماداد قولويف والوفد المرافق له في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري "ديمدكس 2022" في الفترة ما بين 21 - 23 مارس.

افادت وكالة أذرتاج أن الوزير الاذربيجاني ماداد قولويف التقى رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية في إطار المعرض الذي عرضت فيه أحدث التقنيات والابتكارات والأنظمة ذات الصلة بالدفاع البحري ومختلف المعدات والسفن الحديثة المزودة بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية المعروضة من قبل الشركات الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا وتركيا وكوريا الجنوبية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق التعاون بين جمهورية أذربيجان ودولة قطر في مجال الصناعة الدفاعية.

كما تعرف ماداد قولويف على الجناح التركي في المعرض والتقى رئيس لجنة الانتاج الدفاعي للدولة الشقيقة إسماعيل دمير. وناقشا خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال العسكري التقني. كما زار الوزير الاذربيجاني أجنحة الشركات التركية "هافيلسان" و"روكيتسان" و"تركيش أيروسبيس".

ثم التقى الوزير مع رئيس شركة "برزان القابضة" ناصر حسن النعيمي.

وجرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون في مجال الإنتاج المشترك للمنتجات الدفاعية بين مؤسسات وزارة الانتاج الحربي وشركة "برزان القابضة".