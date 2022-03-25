  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: استفزاز أرمينيا الإعلامي مستمر

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:١٨]

    باكو، 25 مارس، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن مزاعم يداولها إعلام أرمينيا مفادها كأن قتال مسلح واقعٌ باستخدام طائرات بدون طيار في اراضي أذربيجان التي تنشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وما اسفر عن مقتل عدد من جنود جيش أذربيجان ليس سوى كذبا مفترى.

    واكدت الوزارة فيه على أن وحدات جيش أذربيجان تواصل عملية تدقيق ضبط مواقع ومواضع تموقع بدون تطبيق قوة وان جيش أذربيجان يسيطر على ظروف العملية بالكامل.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: استفزاز أرمينيا الإعلامي مستمر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٢٣]
    مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأذربيجاني ونظيره الروسي
    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
    رئيس الأركان العامة الأذربيجانية يلتقي نائب القائد العام للقوات البرية الروسية
    ١٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]
    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار في اتجاهي خوجاوند وتارتار
    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي
    وزارة الدفاع: استفزاز أرمينيا الإعلامي مستمر