وزارة الدفاع: استفزاز أرمينيا الإعلامي مستمر

باكو، 25 مارس، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن مزاعم يداولها إعلام أرمينيا مفادها كأن قتال مسلح واقعٌ باستخدام طائرات بدون طيار في اراضي أذربيجان التي تنشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وما اسفر عن مقتل عدد من جنود جيش أذربيجان ليس سوى كذبا مفترى.

واكدت الوزارة فيه على أن وحدات جيش أذربيجان تواصل عملية تدقيق ضبط مواقع ومواضع تموقع بدون تطبيق قوة وان جيش أذربيجان يسيطر على ظروف العملية بالكامل.