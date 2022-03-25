مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأذربيجاني ونظيره الروسي
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٢٣]
باكو، 25 مارس، أذرتاج
قالت وزارة الدفاع في بيان إن مكالمة هاتفية جرت 25 مارس اليوم بين وزيري الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف ونظيره الروسي سيرجي شويقو بمبادرة الأخير.
واوضحت فيه أن الطرفين بحثا في أثنائها الوضع الراهن في اراضي أذربيجان التي تنشر فيها مؤقتا مجموعة من قوات حفظ السلام الروسية وكذلك الامن الاقليمي وعدد من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:١٨]
١٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٢٣]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:١٨]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [٠١:٢٢]
٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٠٤]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٤]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [٠١:٠٧]
٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٣٧]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٢]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٤٢]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٠١]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٧]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٢٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٤]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [٠١:٠٢]
٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:١٩]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١١]
٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٥٧]
٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٤٣]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [٠١:١٢]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك