باكو، 26 مارس (أذرتاج) ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الوضع في قره باغ. أفادت وكالة اذرتاج ان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بسكوف قال ان الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني ناقشا الوضع في قره باغ خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في 24 مارس و25 مارس.

AZERTAG.AZ : الرئيس الروسي يناقش مع رئيس الوزراء الأرميني الوضع في قره باغ

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