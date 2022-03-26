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    سياسة


    الجيش الاذربيجاني يجهض محاولة العمل الاستفزازي لاعضاء العصابات المسلحة الارمينية

    ٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٢١]

    باكو، 26 مارس (أذرتاج)

    أجهضت وحدات الجيش الاذربيجاني محاولة تسرب أعضاء العصابات المسلحة الارمينية استغلالا للظروف الجوية الضبابية في ليلة 26 مارس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان أعضاء العصابات الارمينية اضطرت الى التراجع نتيجة التدابير الفورية للجيش الاذربيجاني.

    تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية ومركز المراقبة الروسية التركية المشتركة بهذا الحادث.

    لا خسائر في صفوف الجنود الاذربيجانيين. والجيش يسيطر على الظروف العملية.

    AZERTAG.AZ :الجيش الاذربيجاني يجهض محاولة العمل الاستفزازي لاعضاء العصابات المسلحة الارمينية
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