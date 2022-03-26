الخارجية: للأسف، الولايات المتحدة الامريكية بوصفها رئيسا لمجموعة منسك لم تتخذ اية خطوة فعالة خلال 30 عاما

باكو، 26 مارس (أذرتاج)

للأسف، لم تتخذ الولايات المتحدة الامريكية بصفتها رئيسا في مجموعة منسك المنبثقة من منظمة الامن والتعاون الأوروبي اية خطوة فعالة لوقف العدوان العسكري الأرميني على أذربيجان، الذي استمر منذ نحو 30 عاما.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية في رده على تصريح نائبة رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الامريكية.

ردا على كلمات قالتها نائبة رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الامريكية كالينا بورتير عن منطقة قره باغ الأذربيجانية اثناء لقائها مع ممثلي وسائل الاعلام في 25 مارس عام 2022، نريد استرعاء انتباه موظفة وزارة الخارجية الامريكية الى ان الولايات المتحدة الامريكية لم تتخذ، للأسف، بصفتها رئيسا في مجموعة منسك المنبثقة من منظمة الامن والتعاون الأوروبي اية خطوة فعالة لوقف العدوان العسكري الأرميني على أذربيجان، الذي استمر منذ نحو 30 عاما.

قامت أذربيجان من جانبها بإستعادة وحدة أراضيها على أساس القانون الدولي وضمنت تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن الاممي ذات الصلة. ولا يوجد حاليا مفهوم "قراباغ الجبلية". توجد منطقتا زنكزور الشرقية وقره باغ الاقتصاديتان وهما جزآن لا يتجزآن من أذربيجان.

هذا التصريح الذي ادلت به موظفة مسئولة في وزارة الخارجية الامريكية مستندة على الدعاية الارمينية المزعومة موقف غير مسئول.

نريد التأكيد مجددا على ان جمهورية أذربيجان قائمة على أراضيها ذات السيادة.