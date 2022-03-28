أذربيجان: 55 إصابة وحالتي وفاة من كورونا في 27 مارس

باكو، 28 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 55 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 100 مصاب وتوفي مصابان بالفيروس خلال 27 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و750 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 781 ألف و741 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و681 مريض منهم ويستمر علاج 328 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3313 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و685 ألف و296 فحص طبي.