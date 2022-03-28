أذربيجان: تطعيم 10 آلاف و95 جرعة من لقاح كورونا في 27 مارس

باكو، 28 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 10 آلاف و95 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 602 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1279 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 7607 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونان و405 ألف و920 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و321 ألف و389 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و818 ألف و792 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و39 ألفا و383 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 226 ألف و356.