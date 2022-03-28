استيراد 5657 منتجات متنوعة إلى البلد خلال شهرين
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
باكو، 28 مارس، (أذرتاج)
تم استيراد 5657 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت مليار و972.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
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