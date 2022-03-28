باكو، 28 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 مارس آذار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0161 أورو EUR 1 1.9423 دولار أسترالي AUD 1 1.2195 روبل بيلاروس BYN 1 0.664 ريال برازيلي BRL 1 0.3248 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1116 كرون دنماركي DKK 1 0.261 لاري جورجي GEL 1 0.5799 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181 دولار كندا CAD 1 1.3414 دينار الكويت KWD 1 5.6232 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063 بيسو المكسيك MXN 1 0.0829 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.095 كرون النرويج NOK 1 0.1926 زلوتي بولندا PLN 1 0.4322 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0227 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3868 دولار سنغافورة SGD 1 1.266 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512 دولار تايوان TWD 1 0.0611 ليرة تركيا TRY 1 0.1255 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0609 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1357 كرون التشيك CZK 1 0.0798 يوان الصين CNY 1 0.2674 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5293 كرون السويد SEK 1 0.1865 فرنك سويسرا CHF 1 1.8393 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1421 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.4703 بيسو تشيلي CLP 100 0.2091 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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