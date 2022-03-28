وزارة الدفاع: تصريحات وزارة الدفاع الروسية في 27 مارس غير صحيحة

باكو، 28 مارس، (اذرتاج)

تعرب وزارة الدفاع الأذربيجانية عن اسفها قائلة أن تصريحات وزارة الدفاع الروسية بتاريخ 27 مارس من عام 2022 غير صحيحة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية انه لم تطرأ أي تغييرات على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية فَرُّوخ وفي المرتفعات المحيطة بها، والتي هي جزء من الأراضي الخاضعة للسيادة جمهورية اذربيجان.

أعلنت ان معلومات عن انسحاب وحدات الجيش الأذربيجاني من هذه المواقع لا تعكس الواقع وغير صحيحة. يسيطر الجيش الاذربيجاني بالكامل على الظروف العملية.

المعلومات الواردة في بيان وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي بشأن انتهاك أذربيجان المزعوم لوقف إطلاق النار وحالات إصابات بين الجنود الأذربيجانيين غير صحيحة جملة وتفصيلا.

نود أن نذكركم مرة أخرى بأنه لا توجد وحدة إدارية - إقليمية في أذربيجان تسمى ناغورنو - قاراباغ.

استخدام تعبير "ناغورنو قاراباغ" (قاراباغ الجبلية) في تصريحات وزارة الدفاع الروسية في يومي 26 و27 مارس هو عدم احترام للسلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان، المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، ومن قبل الاتحاد الروسي ايضا.

نود أن نذكر وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي أنه في البند الأول من إعلان التحالف الذي تم توقيعه بين رئيسي البلدين في 22 فبراير من عام 2022، حيث ورد أن الاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان تقيمان علاقاتهما على أساس التعاون والاحترام المتبادل للاستقلال وسيادة الدولة وسلامتها الإقليمية وحرمة حدود الدولة للبلدين والالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، وكذلك المساواة والمنفعة المتبادلة، التسوية السلمية للمنازعات وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمادة 18 من إعلان التحالف بين البلدين، تشارك الاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان في جهودهما لمواجهة وتحييد تهديدات الإرهابية الدولية والتطرف.

من ناحية جمهورية اذربيجان نجد ان تصريحات وزارة الدفاع الروسية تظهر عدم احترام للإعلان المذكور الذي وقعه رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

تعلن وزارة الدفاع الاذربيجانية مرة أخرى أنه لا توجد قرية تسمى "فُرُوخ" في منطقة خوجالي الأذربيجانية اسم القرية المذكورة فَرُّوخ نأمل أن يتم تصحيح البيانات التالية وإعطاء اسم القرية بشكلها الصحيح.